ABD'de kutup girdabı etkisi! 3 saatte 33 derece sıcaklık düştü

ABD'nin Montana ve Colorado eyaletlerinde bir gün öncesinde 30-35 derece sıcaklık görülürken polar vortex (kutup girdabı) sebebi ile 3 saatte 33 derecelik sıcaklık düşüşü gerçekleşti. Kar yağışının sürdüğü şehirlerde her yer beyaza büründü.