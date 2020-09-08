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  3. ABD'de kutup girdabı etkisi! 3 saatte 33 derece sıcaklık düştü

ABD'de kutup girdabı etkisi! 3 saatte 33 derece sıcaklık düştü

ABD'nin Montana ve Colorado eyaletlerinde bir gün öncesinde 30-35 derece sıcaklık görülürken polar vortex (kutup girdabı) sebebi ile 3 saatte 33 derecelik sıcaklık düşüşü gerçekleşti. Kar yağışının sürdüğü şehirlerde her yer beyaza büründü.

Amerika Birleşik Devletleri'nde polar vortex (kutup girdabı) etkisi görenleri şaşkına çevirdi. Montana ve Colorado eyaletleri başta olmak üzere diğer eyaletlerde de sıcaklıklar 3 saatte 33 derece birden düştü. Kar yağışının yaşandığı şehirlerde ve termometreler -1, -3 dereceleri göstermeye başladı.

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08 Eylül 2020 Salı 12:31
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