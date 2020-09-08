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  3. Sabahat Akkiraz Çukur'da söylediği "Suriye’den Çıktım" türküsü ile büyüledi!

Sabahat Akkiraz Çukur'da söylediği "Suriye’den Çıktım" türküsü ile büyüledi!

Çukur dizisinin 4. sezonun ilk bölümünde bir sahnede Türk Halk Müziğinin usta isimlerinden Sabahat Akkiraz'ın "Suriye’den Çıktım" türküsü ile yaptığı muhteşem performansı tüm izleyicileri ekrana kilitledi.

Çukur dizisinin 7 Eylül Pazartesi günü yayınlanan 4. sezonunun ilk bölümünde Sabahat Akkiraz, söylediği "Suriye’den Çıktım" türküsü ile izleyenleri mest etti. İzleyenleri gözyaşlarına boğulduğu sahnede Koçovalı kardeşlerin o anları da kameralara yansıdı.

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08 Eylül 2020 Salı 11:06
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