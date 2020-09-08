Sabahat Akkiraz Çukur'da söylediği "Suriye’den Çıktım" türküsü ile büyüledi!

Çukur dizisinin 4. sezonun ilk bölümünde bir sahnede Türk Halk Müziğinin usta isimlerinden Sabahat Akkiraz'ın "Suriye’den Çıktım" türküsü ile yaptığı muhteşem performansı tüm izleyicileri ekrana kilitledi.