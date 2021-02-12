ABD'de zincirleme kaza felaketi! 70'den fazla araç hurdaya çıktı

ABD'nin Teksas eyaletinde gizli buzlanma nedeniyle eyaletler arası otoyolda 70'den fazla araç birbirine girdi. Kazada ölenlerin sayısı 5'e yükselirken çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda vinç, çekici ve ambulans sevk edilirken araçlarında mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.