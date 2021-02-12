  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. ABD'de zincirleme kaza felaketi! 70'den fazla araç hurdaya çıktı

ABD'de zincirleme kaza felaketi! 70'den fazla araç hurdaya çıktı

ABD'nin Teksas eyaletinde gizli buzlanma nedeniyle eyaletler arası otoyolda 70'den fazla araç birbirine girdi. Kazada ölenlerin sayısı 5'e yükselirken çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda vinç, çekici ve ambulans sevk edilirken araçlarında mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sevgilisi Ariana Rockefeller'dan FETÖ'cü Enes Kanter'e 'maklube' ziyafeti!Sevgilisi Ariana Rockefeller'dan FETÖ'cü Enes Kanter'e 'maklube' ziyafeti!

Süpermarkette korkunç patlama! Bina paramparça olduSüpermarkette korkunç patlama! Bina paramparça oldu

Kylie Jenner babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptı! Video izlenme rekoru kırdıKylie Jenner babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptı! Video izlenme rekoru kırdı

Sefirin Kızı 40. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mavi, Sancar'ın ailesiyle tanışıyor!Sefirin Kızı 40. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mavi, Sancar'ın ailesiyle tanışıyor!

 

12 Şubat 2021 Cuma 15:20
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Deprem Bilimci Övgün Ahmet Ercan açıkladı! İstanbul'da deprem felaketini yaşayacağı tarih belli oldu
Deprem Bilimci Övgün Ahmet Ercan açıkladı! İstanbul'da deprem felaketini yaşayacağı tarih belli oldu
Süpermarkette korkunç patlama! Bina paramparça oldu
Süpermarkette korkunç patlama! Bina paramparça oldu
İzmir Çeşme'de hortum felaketi! Zararın boyutu sabah saatlerinde ortaya çıktı
İzmir Çeşme'de hortum felaketi! Zararın boyutu sabah saatlerinde ortaya çıktı
12 Şubat Hava Durumu | Kar yağışı başladı!
12 Şubat Hava Durumu | Kar yağışı başladı!
Sevgililer Günü mesajları 2021 | 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları 2021
Sevgililer Günü mesajları 2021 | 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları 2021
Esenyurt'ta dehşet anları! Bir binanın 6. katından kendini aşağı bıraktı
Esenyurt'ta dehşet anları! Bir binanın 6. katından kendini aşağı bıraktı
Gördüğü halüsinasyon arkadaşını canından etti!
Gördüğü halüsinasyon arkadaşını canından etti!
Ölen ikiz bebeklerini defnedecekken oyuncak bebeklerle karşılaştı!
Ölen ikiz bebeklerini defnedecekken oyuncak bebeklerle karşılaştı!
Kedi filtresi kullanan avukat sosyal medyada izlenme rekoru kırdı!
Kedi filtresi kullanan avukat sosyal medyada izlenme rekoru kırdı!
E-5 üst geçitte korkutan intihar girişimi!
E-5 üst geçitte korkutan intihar girişimi!