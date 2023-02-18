Achraf Jaouad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Achraf Jaouad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Achraf Jaouad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Achraf Jaouad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Achraf Jaouad {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Achraf Jaouad Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Achraf Jaouad, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Difaa El Jadida U23 futbol takımında oynamaktadır. Difaa El Jadida U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Achraf Jaouad'nin Difaa El Jadida U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Achraf Jaouad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Achraf Jaouad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Achraf Jaouad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Achraf Jaouad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Achraf Jaouad şuan Difaa El Jadida U23 takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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