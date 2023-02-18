Zineddine Brighet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zineddine Brighet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zineddine Brighet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zineddine Brighet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zineddine Brighet {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zineddine Brighet Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zineddine Brighet, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Difaa El Jadida U23 futbol takımında oynamaktadır. Difaa El Jadida U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Zineddine Brighet'nin Difaa El Jadida U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zineddine Brighet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zineddine Brighet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zineddine Brighet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zineddine Brighet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zineddine Brighet şuan Difaa El Jadida U23 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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