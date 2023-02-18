Mohammed Karnass kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Karnass Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Karnass adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Karnass Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Karnass 1 Aralık 2001 tarihinde El Jadida şehrinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Karnass Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammed Karnass, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Difaâ El Jadida futbol takımında oynamaktadır. Difaâ El Jadida takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammed Karnass'nin Difaâ El Jadida ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Karnass Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Karnass isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Karnass Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Karnass futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2022 yılında Difaâ El Jadida

Mohammed Karnass Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Karnass şuan Difaâ El Jadida takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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