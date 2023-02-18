Nour Zarkane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nour Zarkane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nour Zarkane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nour Zarkane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nour Zarkane 11 Kasım 2003 tarihinde Berrechid şehrinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nour Zarkane Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nour Zarkane, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Difaâ El Jadida futbol takımında oynamaktadır. Difaâ El Jadida takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Nour Zarkane'nin Difaâ El Jadida ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nour Zarkane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nour Zarkane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nour Zarkane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nour Zarkane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2019 yılında Bilinmiyor

1 Ağu 2021 yılında Raja Cas. U19

1 Ağu 2022 yılında Raja Cas. U23

1 Aralık 2022 yılında Difaâ El Jadida

Nour Zarkane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nour Zarkane şuan Difaâ El Jadida takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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