Et Tayeb Boukhriss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Et Tayeb Boukhriss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Et Tayeb Boukhriss adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Et Tayeb Boukhriss Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Et Tayeb Boukhriss 3 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Et Tayeb Boukhriss Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Et Tayeb Boukhriss, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Difaâ El Jadida futbol takımında oynamaktadır. Difaâ El Jadida takımına 1 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Et Tayeb Boukhriss'nin Difaâ El Jadida ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Et Tayeb Boukhriss Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Et Tayeb Boukhriss isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Et Tayeb Boukhriss Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Et Tayeb Boukhriss futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2020 yılında Difaâ El Jadida

Et Tayeb Boukhriss Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Et Tayeb Boukhriss şuan Difaâ El Jadida takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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