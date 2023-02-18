Abderrahim Aberkille kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abderrahim Aberkille Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abderrahim Aberkille adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abderrahim Aberkille Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abderrahim Aberkille 19 Kasım 1993 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abderrahim Aberkille Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abderrahim Aberkille, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Difaâ El Jadida futbol takımında oynamaktadır. Difaâ El Jadida takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abderrahim Aberkille'nin Difaâ El Jadida ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Abderrahim Aberkille Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abderrahim Aberkille isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abderrahim Aberkille Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abderrahim Aberkille futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2022 yılında Difaâ El Jadida

Abderrahim Aberkille Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abderrahim Aberkille şuan Difaâ El Jadida takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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