Marouane Bessak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marouane Bessak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marouane Bessak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marouane Bessak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marouane Bessak 14 Ağu 1996 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Marouane Bessak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marouane Bessak Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marouane Bessak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Difaâ El Jadida futbol takımında oynamaktadır. Difaâ El Jadida takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Marouane Bessak'nin Difaâ El Jadida ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marouane Bessak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marouane Bessak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marouane Bessak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marouane Bessak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2018 yılında OC Safi

1 Ağu 2022 yılında Difaâ El Jadida

Marouane Bessak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marouane Bessak şuan Difaâ El Jadida takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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