Omar El Hanoudi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar El Hanoudi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar El Hanoudi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar El Hanoudi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar El Hanoudi 29 Eylül 1995 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar El Hanoudi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omar El Hanoudi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Difaâ El Jadida futbol takımında oynamaktadır. Difaâ El Jadida takımına 16 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Omar El Hanoudi'nin Difaâ El Jadida ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Omar El Hanoudi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar El Hanoudi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omar El Hanoudi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar El Hanoudi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağu 2022 yılında Difaâ El Jadida

Omar El Hanoudi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar El Hanoudi şuan Difaâ El Jadida takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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