Mohcine Benkhaled kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohcine Benkhaled Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohcine Benkhaled adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohcine Benkhaled Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohcine Benkhaled {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohcine Benkhaled Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohcine Benkhaled, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Difaâ El Jadida futbol takımında oynamaktadır. Difaâ El Jadida takımına 16 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Mohcine Benkhaled'nin Difaâ El Jadida ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohcine Benkhaled Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohcine Benkhaled isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohcine Benkhaled Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohcine Benkhaled futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Kasım 2020 yılında Difaâ El Jadida

Mohcine Benkhaled Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohcine Benkhaled şuan Difaâ El Jadida takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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