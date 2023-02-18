Abdelhamid Bouba Lahcen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelhamid Bouba Lahcen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelhamid Bouba Lahcen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelhamid Bouba Lahcen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelhamid Bouba Lahcen 18 Kasım 1994 tarihinde Kénitra şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da عبد الحميد بوبا لحسن şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelhamid Bouba Lahcen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BE Sports Management yapmaktadır. Abdelhamid Bouba Lahcen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Difaâ El Jadida futbol takımında oynamaktadır. Difaâ El Jadida takımına 25 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Abdelhamid Bouba Lahcen'nin Difaâ El Jadida ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdelhamid Bouba Lahcen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelhamid Bouba Lahcen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelhamid Bouba Lahcen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelhamid Bouba Lahcen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Olymp. Dcheira

1 Temmuz 2015 yılında Amal Souk Sebt

1 Temmuz 2016 yılında Wydad Fes

10 Ocak 2019 yılında MM

25 Ağu 2021 yılında Difaâ El Jadida

Abdelhamid Bouba Lahcen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelhamid Bouba Lahcen şuan Difaâ El Jadida takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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