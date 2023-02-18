Dieumerci Amale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dieumerci Amale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dieumerci Amale adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dieumerci Amale Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dieumerci Amale 17 Ekim 1998 tarihinde Kinshasa şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Dieumerci Mukoko Amale şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dieumerci Amale Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BY Sport Consulting yapmaktadır. Dieumerci Amale, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Difaâ El Jadida futbol takımında oynamaktadır. Difaâ El Jadida takımına 12 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Dieumerci Amale'nin Difaâ El Jadida ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dieumerci Amale Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dieumerci Amale isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dieumerci Amale Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dieumerci Amale futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında AS Vita Club

1 Temmuz 2018 yılında DC Motema Pembe

12 Ekim 2020 yılında Difaâ El Jadida

Dieumerci Amale Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dieumerci Amale şuan Difaâ El Jadida takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dieumerci Amale Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

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