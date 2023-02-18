Othmane Bachkou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Othmane Bachkou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Othmane Bachkou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Othmane Bachkou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Othmane Bachkou 3 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Othmane Bachkou Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Othmane Bachkou, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Difaâ El Jadida futbol takımında oynamaktadır. Difaâ El Jadida takımına 16 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Othmane Bachkou'nin Difaâ El Jadida ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Othmane Bachkou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Othmane Bachkou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Othmane Bachkou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Othmane Bachkou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Kasım 2020 yılında Difaâ El Jadida

Othmane Bachkou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Othmane Bachkou şuan Difaâ El Jadida takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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