Abdelhamid Ferras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelhamid Ferras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelhamid Ferras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelhamid Ferras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelhamid Ferras 9 Eylül 1994 tarihinde doğmuştur. 1,8 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelhamid Ferras Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdelhamid Ferras, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Difaâ El Jadida futbol takımında oynamaktadır. Difaâ El Jadida takımına 29 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Abdelhamid Ferras'nin Difaâ El Jadida ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdelhamid Ferras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelhamid Ferras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelhamid Ferras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelhamid Ferras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2019 yılında Wydad Fes

29 Ocak 2021 yılında Difaâ El Jadida

Abdelhamid Ferras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelhamid Ferras şuan Difaâ El Jadida takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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