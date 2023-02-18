Salomon Bindjeme İi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salomon Bindjeme İi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salomon Bindjeme İi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salomon Bindjeme İi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salomon Bindjeme İi 19 Ocak 1996 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Salomon Charles Bienvenue Banga Bindjeme II şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salomon Bindjeme İi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini StarGlobal yapmaktadır. Salomon Bindjeme İi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Difaâ El Jadida futbol takımında oynamaktadır. Difaâ El Jadida takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Salomon Bindjeme İi'nin Difaâ El Jadida ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Salomon Bindjeme İi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salomon Bindjeme İi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salomon Bindjeme İi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salomon Bindjeme İi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Colombe Sport

1 Temmuz 2018 yılında Coton Sport FC

1 Ağu 2021 yılında Difaâ El Jadida

12 Nisan 2022 yılında Al-Hilal

16 Ocak 2023 yılında Difaâ El Jadida

30 Haziran 2023 yılında Al-Hilal

Salomon Bindjeme İi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salomon Bindjeme İi şuan Difaâ El Jadida takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Salomon Bindjeme İi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yong stars of EBOLOVA

Kamerun takımında 24 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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