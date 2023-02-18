Reda Lakhmidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reda Lakhmidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reda Lakhmidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reda Lakhmidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reda Lakhmidi 19 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reda Lakhmidi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mir Sport yapmaktadır. Reda Lakhmidi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Difaâ El Jadida futbol takımında oynamaktadır. Difaâ El Jadida takımına 7 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Reda Lakhmidi'nin Difaâ El Jadida ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Reda Lakhmidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reda Lakhmidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reda Lakhmidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reda Lakhmidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2021 yılında Difaâ El Jadida

Reda Lakhmidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reda Lakhmidi şuan Difaâ El Jadida takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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