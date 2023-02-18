Mohamed Chennouf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Chennouf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohamed Chennouf kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohamed Chennouf ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mohamed Chennouf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Chennouf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Chennouf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Chennouf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Chennouf 14 Mayıs 1995 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur.  Fas uyrukludur.Gerçek adı da محمد شنوف şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Chennouf Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BE Sports Management yapmaktadır. Mohamed Chennouf, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Difaâ El Jadida futbol takımında oynamaktadır. Difaâ El Jadida takımına 1 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Chennouf'nin Difaâ El Jadida ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Chennoufboyu ve yaşı kaç

Mohamed Chennouf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Chennouf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Mohamed Chennouf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Chennouf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Raja Casablanca

31 Temmuz 2019 yılında Rach. Bernoussi

1 Kasım 2020 yılında Kawkab Marrak.

1 Ağu 2021 yılında Difaâ El Jadida

Mohamed Chennouf kimdir

Mohamed Chennouf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Chennouf şuan Difaâ El Jadida takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Raja Casablanca

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Mohamed Chennouf nereli

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