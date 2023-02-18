Oussama Soukhane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oussama Soukhane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oussama Soukhane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oussama Soukhane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oussama Soukhane 11 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.Gerçek adı da أسامة سوخان şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oussama Soukhane Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oussama Soukhane, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Difaâ El Jadida futbol takımında oynamaktadır. Difaâ El Jadida takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Oussama Soukhane'nin Difaâ El Jadida ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oussama Soukhane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oussama Soukhane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oussama Soukhane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oussama Soukhane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2019 yılında Raja Casablanca

1 Eylül 2022 yılında Difaâ El Jadida

30 Haziran 2023 yılında Raja Casablanca

Oussama Soukhane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oussama Soukhane şuan Difaâ El Jadida takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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