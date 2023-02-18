Abdellah Farah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdellah Farah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdellah Farah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdellah Farah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdellah Farah 1 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdellah Farah Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdellah Farah, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Difaâ El Jadida futbol takımında oynamaktadır. Difaâ El Jadida takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Abdellah Farah'nin Difaâ El Jadida ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdellah Farah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdellah Farah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdellah Farah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdellah Farah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Raja Casablanca

31 Ağu 2022 yılında Difaâ El Jadida

30 Haziran 2023 yılında Raja Casablanca

Abdellah Farah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdellah Farah şuan Difaâ El Jadida takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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