Chouaib El Maftoul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chouaib El Maftoul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chouaib El Maftoul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chouaib El Maftoul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chouaib El Maftoul 1 Eylül 1994 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chouaib El Maftoul Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BE Sports Management yapmaktadır. Chouaib El Maftoul, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Difaâ El Jadida futbol takımında oynamaktadır. Difaâ El Jadida takımına - tarihinde katılmıştır. Chouaib El Maftoul'nin Difaâ El Jadida ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Chouaib El Maftoul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chouaib El Maftoul isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chouaib El Maftoul Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chouaib El Maftoul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chouaib El Maftoul şuan Difaâ El Jadida takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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