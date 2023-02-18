Hamza Darai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Darai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Darai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Darai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Darai 21 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Darai Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Exceptional Player's yapmaktadır. Hamza Darai, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Difaâ El Jadida futbol takımında oynamaktadır. Difaâ El Jadida takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Hamza Darai'nin Difaâ El Jadida ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamza Darai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Darai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hamza Darai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Darai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında Difaâ El Jadida

Hamza Darai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Darai şuan Difaâ El Jadida takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Hamza Darai Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas U20 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.