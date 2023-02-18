Christian Nsundi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Nsundi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Nsundi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Nsundi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Nsundi 3 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Nlandu Christian Nsundi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Nsundi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BY Sport Consulting yapmaktadır. Christian Nsundi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Difaâ El Jadida futbol takımında oynamaktadır. Difaâ El Jadida takımına 16 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Christian Nsundi'nin Difaâ El Jadida ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Christian Nsundi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Nsundi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christian Nsundi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Nsundi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağu 2022 yılında Difaâ El Jadida

Christian Nsundi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Nsundi şuan Difaâ El Jadida takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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