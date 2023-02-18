Tahir Bin Amir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tahir Bin Amir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tahir Bin Amir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tahir Bin Amir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tahir Bin Amir 16 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. Libya uyrukludur.Gerçek adı da طاهر بن عامر şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tahir Bin Amir Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Xzire yapmaktadır. Tahir Bin Amir, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Difaâ El Jadida futbol takımında oynamaktadır. Difaâ El Jadida takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Tahir Bin Amir'nin Difaâ El Jadida ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tahir Bin Amir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tahir Bin Amir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tahir Bin Amir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tahir Bin Amir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2018 yılında Al-Ahli Ben.

31 Ağu 2022 yılında Difaâ El Jadida

Tahir Bin Amir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tahir Bin Amir şuan Difaâ El Jadida takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Tahir Bin Amir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Libya takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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