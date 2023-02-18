Herve Zahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Herve Zahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Herve Zahi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Herve Zahi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Herve Zahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Herve Zahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Herve Zahi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Herve Zahi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Herve Zahi 1 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur.  Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Hervé Irié Bi Zahi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Herve Zahi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Herve Zahi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Difaâ El Jadida futbol takımında oynamaktadır. Difaâ El Jadida takımına 15 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Herve Zahi'nin Difaâ El Jadida ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Herve Zahiboyu ve yaşı kaç

Herve Zahi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Herve Zahi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Herve Zahi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Herve Zahi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağu 2022 yılında Difaâ El Jadida

Herve Zahi kimdir

Herve Zahi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Herve Zahi şuan Difaâ El Jadida takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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Herve Zahi nereli

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