Moustapha Chichane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moustapha Chichane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moustapha Chichane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moustapha Chichane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moustapha Chichane 11 Eylül 1991 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moustapha Chichane Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Moustapha Chichane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Difaâ El Jadida futbol takımında oynamaktadır. Difaâ El Jadida takımına - tarihinde katılmıştır. Moustapha Chichane'nin Difaâ El Jadida ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Moustapha Chichane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moustapha Chichane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moustapha Chichane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moustapha Chichane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moustapha Chichane şuan Difaâ El Jadida takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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