Açıklamasıyla Millet İttifakı'nı germişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bomba Bülent Kuşoğlu hamlesi

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konuşulurken partisinin Çankaya İlçe Başkanlığı binasının açılış töreninde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "Sayın genel başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerini kullanarak tartışmanın fitilini ateşlemişti.

KILIÇDAROĞLU: ACELE SÖYLENMİŞ SÖZLERDİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da Sözcü'den Emin Çölaşan ile görüşmüş, "Sayın Kuşoğlu zamansız bir açıklama yapmış, üzülerek haberim oldu…Biz cumhurbaşkanlığı seçimine Millet İttifakı olarak diğer partilerle birlikte gireceğiz… Onlara danışmadan, onların onayı alınmadan, birlikte karar verilmeden, şu veya bu kişinin aday olacağını açıklaması yanlış oldu. Siyasi ortamı ve Millet İttifakı'nı dikkate almadan acele söylenmiş sözlerdir” demişti.

AKŞENER: ADAYLIĞI ELBETTE HAKKIDIR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına ilişkin açıklamalar üzerine," Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusu elbette hakkıdır, elbette saygı duyulması gereken bir durumdur. Ben CHP'nin, yani ana muhalefet partisinin genel başkanının cumhurbaşkanı adaylığına dair arkadaşlarının böyle bir tutumunun ve talebinin olmasını saygıyla karşılarım. Burada bir başka siyasi partinin genel başkanı olarak söz söyleme hakkını kendimde bulmam." değerlendirmesinde bulundu.

"KILIÇDAROĞLU İSTİFASINI İSTEDİ" İDDİASI

Öte yandan Ankara kulislerinde konuşulanlara göre CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bülent Kuşoğlu'nun istifasını istediği iddia edildi.

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