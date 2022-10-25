Açılışa katılacaklar mı? Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den TOGG kararı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerli otomobil TOGG'un üretileceği kampüsün açılışına katılıp katılmayacağı belli oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Açılışa katılacaklar mı? Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den TOGG kararı!

Türkiye, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bir mutluluk daha yaşayacak. Yerli ve milli otomobilin Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretileceği fabrikanın resmi açılışı yapılacak. Açılış için lidere davet giderken liderlerin katılım gösterip göstermeyeceği de belli oldu.

Açılışa katılacaklar mı? Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den TOGG kararı!

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN KARARI BELLİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun törene katılıp katılmayacağına yönelik soruya şu yanıtı verdi:

"Togg Türkiye'nin mobilite teknolojilerinde söz sahibi bir ülke olması için doğru zamanda yola çıkmış, hepimizi gururlandıran bir özel kesim girişimidir. Doğru yapılan, iyi yönetilen her projenin destekçisi olduğumuzu daha önce söylemiştik. Bu davet, şirket yönetiminden gelseydi seve seve katılır, seri üretim bandından inecek ilk aracı da ayakta alkışlardık ancak Erdoğan ve şürekası bu özel girişimin gerçekleştirdiği özel günü, projeyi siyasi şova dönüştürme gayreti içinde. Davetin saraydan gelmesi, bakanlığın sanki özel bir şirketin kurumsal birimi gibi davranması, bu örnek projeyi siyasileştirme çabasından başka bir şey değildir. İktidar bu yaklaşımıyla en büyük zararı da özel kesim girişimi olan Togg'a vermektedir. Bu sebeplerle davete Sayın Genel Başkanımızın katılmayacağını ancak en kısa sürede Togg'u yerinde ziyaret edeceğini kamuoyuna duyurur, Togg'a başarılı lansman dileriz."

Açılışa katılacaklar mı? Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den TOGG kararı!

MERAL AKŞENER KATILACAK MI?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV'de katıldığı canlı yayında İlker Karagöz'ün sorularını yanıtladı. Kendisinin de açılışa davet edildiğini ifade eden Akşener şunları söyledi:

"Davet yeni geldi. Önceden planlanmış bir programım var ama biz bu tür davetlere mutlaka partimizi temsil eden üst düzey bir arkadaşımızı oraya göndeririz parti olarak. Siyasi İşler Başkanımız Ankara Milletvekilimiz sayın Koray Aydın'ı görevlendirdik. O gidecek. Teknolojisinden şarj edilmesine kadar zor bir iş bu. Yeşil dönüşüm planımız var bizim. Bunu yapmadığımızda sanayimizin kaybı olacak."

Açılışa katılacaklar mı? Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den TOGG kararı!

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