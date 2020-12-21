Adalet Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı mı? İcra Müdürlüğü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavının üzerinden bir aylık gibi bir süreç geçti. Sınava katılım sağlayan adaylar sınav sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Adalet Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

İCRA SINAVLARI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İcra Müdürlüğü sınav sonuçları 22 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak. ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak sınav sonuçları için adaylara belge gönderilmeyecek. Sonuçlarınıza aşağıdaki ÖSYM'nin linkinden erişebilirsiniz.

ADALET BAKANLIĞI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

PUANLAR NASIL HESAPLANIYOR?

Adalet Bakanlığı yazılı sınavda genel yetenek ve genel kültür soruları 20, alan bilgisi soruları 80 puan olarak değerlendirilir. Değerlendirmede genel yetenek ve genel kültür konuları ile alan bilgisi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlanır. Buna göre;

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 konu (Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Temel Yurttaşlık Bilgisi) ile Alan Bilgisi Testi’nde bulunan 5 konu (a) Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı,

b) İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği, c) Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu, d) Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı,

e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Dördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik) ayrı birer alt test olarak değerlendirilecektir. Bu 10 alt test için adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplandı. Her bir alt test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulundı. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her bir alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,2 Mağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı bulundu.

Alan Bilgisi Testi’nde bulunan 5 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,2 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı bulundu.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 20, en küçüğü Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 4/7 ile çarpılması sonucu bulunacak değer olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı puanı olarak adlandırıldı.

Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 80, en küçüğü Alan Bilgisi Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 16/9 ile çarpılması sonucu bulunacak değer olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Alan Bilgisi Testi Başarı puanı olarak adlandırıldı.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı Puanı ile Alan Bilgisi Testi Başarı Puanı’nın toplanması ile Genel Başarı Puanı hesaplandı.

Hakimlik savcılık sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILIĞI MAAŞLARI NE KADAR?

Sınava giren adaylar en çok da maaşları merak ediyor. Peki 2020-2021 yılı İcra Müdürlüğü eve İcra Müdür Yardımcılığı maaşları ne kadar?

İcra müdür yardımcılığı maaşları 2019 yılında 4520 TL iken 2020 yılının Ocak ayından itibaren ise, 5060 TL maaş oldu. İcra müdürü olarak 2019 göreve başlayacak olan kişiler, ortalama olarak 5100 TL maaş alır. Bu oran 2020 Ocak ayından itibaren ise, 5690 TL maaşa çıktı.