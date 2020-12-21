Binlerce adayın girdiği 2020-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) sınavının sonuçları için son dakika açıklamalar takip ediliyor. ÖSYM tarafından 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan hakimlik savcılık sınavının açıklanacağı tarih duyuruldu. Peki saat kaçta açıklanacak?

HAKİMLİK SAVCILIK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2020-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) sonuçlarının 21 Aralık tarihinde açıklanacağı belirtildi. ÖSYM tarafından açıklanacak sınavın sonuçları henüz duyurulmadı. Öte yandan sonuçların gün içerisinde açıklanması beklenmektedir.

SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

Adalet Bakanlığı hakimlik savcılık sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? sorusu adayların en çok araştırdığı soruların başında geliyor. ÖSYM, genel itibariyle sınav sonuçlarını sabah 09.00 ile öğleden sonra 16.00 arasında açıklamaktadır.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

İşte adaylardan arana şartlar;

-Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1985 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,

-Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını (doğum tarihi 01.01.1975 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,

-Adlî yargı – Avukatlık adlî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

-İdarî yargı adayları için; Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak.

Adalet Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı mı? İcra Müdürlüğü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

HAKİMLİK SAVCILIK MAAŞLARI NE KADAR?

2020 yılında Hakim ve savcı maaşı 6 bin 500 TL ile 20 bin TL arasında değişkenlik göstermektedir. Hakim ve savcı adaylarını belirleyen pek çok unsur bulunuyor. Aile yardımı, çocuk yardımı, evli olup olmaması, AGİ, sigorta ve BES kesintisi, toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı gibi değişkenlere göre aylıklar değişebiliyor.