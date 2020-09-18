Adana'da sürücü terörü! Otobüs şoförünü darp edip karnından ısırdı
Adana’da bir sürücü, yanlış park ettiği aracı yüzünden bir otobüs şoförü tarafından uyarılınca ortalık karıştı. Yolcuların ayırmaya çalıştığı kavga saniye saniye otobüs kamerasına yansırken yaralanan şoför hastanede tedavi görüp, darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi oldu.
Adana'da otobüs şoförü Kemal Bilgiç, arabasını yanlış park edip trafiği yavaşlatan bir sürücüyü uyarmak isteyince kavga çıktı. Kavga sırasında araç sürücüsünün yanındaki çocukları, Bilgiç’e saldırınca şoför otobüsün içine kaçmaya çalıştı. Yolcuların panik halinde ayırmaya çalıştığı kavgada karnından ısırılıp darp edilen Bilgiç, hastaneye gidip darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi oldu. O korku dolu anlar ise kameralara anbean kadedildi.
Genç kıza uyuşturucuya alıştırdığı söylenip vuruldu! Ölmesin diye yardım edip kaçtılar
Müge Anlı'dan Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin açıklama!
Arnavutköy'de bir kafedeki silahlı kavgada arkadaşını vurdu!
Aleyna Çakır davasında yeni gelişme! Ümit Can Uygun’un annesi ölü olarak bulundu
18 Eylül 2020 Cuma 14:29
Benzer Videolar