Adana'da sürücü terörü! Otobüs şoförünü darp edip karnından ısırdı

Adana’da bir sürücü, yanlış park ettiği aracı yüzünden bir otobüs şoförü tarafından uyarılınca ortalık karıştı. Yolcuların ayırmaya çalıştığı kavga saniye saniye otobüs kamerasına yansırken yaralanan şoför hastanede tedavi görüp, darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi oldu.