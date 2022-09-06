Adnan Oktar tekrar duruşmaya çıktı! Dava dosyası yeniden görülmeye başlandı! "Müebbet hapis verseler kılım kıpırdamaz"

Silahlı suç örgütü kurma gerekçesiyle hakkında dava açılarak yargılanan Adnan Oktar ve müritleri, bugün İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince tekrar duruşmaya çıkarıldı.

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Adnan Oktar tekrar duruşmaya çıktı! Dava dosyası yeniden görülmeye başlandı! "Müebbet hapis verseler kılım kıpırdamaz"

Silahlı suç örgütüne yönelik kendisi ve müritleri hakkında dava açılarak yargılanan Adnan Oktar, silahlı suç örgütüne yönelik yargılamada hükmün istinaf tarafından usülden bozulmasının ardından 72'si tutuklu 215 sanığın yeniden yargılandığı davanın bugün, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi karşısındaki salonda duruşması gerçekleştirildi.

"KORKMAYAN YİĞİT HAKİMLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Duruşma salonunda ilam ile ilgili ne düşündüğü sorulan Adnan Oktar, "Hak, adalet yerini buldu. Yıllardır uğraşılan kumpas tam bir rezalet oldu. Bu durumdan çok memnunum. İstinafa teşekkür ediyorum, korkmadılar, çekinmediler. Cesur hakimler varmış. Ufak tefek yanlış gördüğüm hususlar var. Onlarda da hayır olduğu düşüncesindeyim. Türk milliyetçisiyim. Vatanımın, devletimin, milletimin her zaman hizmetinde oldum. Devletimiz bu oyunları daha önce bozmuştu şimdi de bozdu. Korkmayan yiğit hakimlere teşekkür ediyorum" dedi.

Adnan Oktar tekrar duruşmaya çıktı! Dava dosyası yeniden görülmeye başlandı! Müebbet hapis verseler kılım kıpırdamaz

"MÜEBBET HAPİS VERSELER KILIM KIPIRDAMAZ"

Ellerinde hiçbir somut kanıt olmamalarına rağmen 4 yıldır tutuklu olarak yargılandıklarını söyleyen sanık Tarkan Yavaş, "İstinafın delillerin hiçbirinin toplanmadığını söyleyerek mahkemenize de hukuka dayalı delil toplanması, beraat ve tahliyeyle süreci sonlandırılması gerektiğini söylediğini anlıyorum" diye konuşurken Ulviye Didem Ürer de, "Amaç, Adnan Oktar ve arkadaş grubumuzun dağıtılmasıdır. 33 yıl tüm güzel ahlakına şahit olduğum Adnan Bey ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Değil 4 yıl, müebbet hapis verseler kılım kıpırdamaz. Türkiye'de 40 yıldır göz önündeyiz. En şeffaf topluluklardan biriyiz" ifadelerini kullandı.

"5 DEĞİL 50 SENE CEZAEVİNDE KALSAM FİKRİM DEĞİŞMEZ"

Adnan Oktar'ın müritlerinden biri olan tutuklu sanık Oktar Babuna, Adnan Oktar'a karşı sonsuz sevgisini dile getirerek, "Davanın hukuka uygun bir şekilde devam etmesini umuyoruz, bunun için dua ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bir başka tutuklu sanık mürit Alev Babuna da, "Cezaevinde 4 seneden fazla tutulmamızın ve yargılanmamızın nedeni, isnat edilen suçlar değil, Adnan Bey'i sevmemizdir. Bizlerin görüşmemesini istiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar Adnan Bey'e olan sevgimiz asla azalmaz. Bu benim açımdan imkansız. 5 sene değil, 50 sene cezaevinde kalsam fikrim değişmez. Aramızdaki dostluk hiyerarşiyi göstermez. Kişilerin yaşam tarzı ve tercihleri ceza hukuku olamaz" dedi.

Duruşmada söz alan diğer sanıklar da, kendilerine yönlendirilen suçlamaları reddetti. Duruşma devam etmek üzere yarına ertelendi.

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