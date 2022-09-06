Meral Akşener'in "HDP'nin olduğu masada biz yokuz" açıklamasına, HDP'li Hüda Kaya'dan jet hızında cevap! "Ve biz..."

Gürsel Tekin'in "HDP'ye elbette bakanlık verilebilir" ifadelerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den "HDP'nin olduğu masada biz yokuz" tepkisi gelmişti. Akşener'e HDP'li Kaya seslendi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Meral Akşener'in "HDP'nin olduğu masada biz yokuz" açıklamasına, HDP'li Hüda Kaya'dan jet hızında cevap! "Ve biz..."

Katıldığı bir televizyon programında CHP'li Gürsel Tekin’in "HDP’den bakan çıkabilir" ifadeleri siyaset gündeminde ses getirdi. Öte yandan 6'lı masanın üyesi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'li Tekin'e, “Bizim olduğumuz masada HDP olmaz” şeklinde yanıt verdi. Akşener'in dikkat çeken sözlerine HDP'li Hüda Kaya'dan cevap geldi.

Meral Akşener'in HDP'nin olduğu masada biz yokuz açıklamasına, HDP'li Hüda Kaya'dan jet hızında cevap! Ve biz..

"VE BİZ..."

Meral Akşener'e ait olan sözlerin bir haber başlığında yayınlandığını gören HDP'li Hüda Kaya, tweeti alıntılayarak, "Ve biz demokratik, özgür, huzurlu bir ülke istiyoruz öyle mi?" ifadelerine yer verdi. Kaya'nın paylaşımı kısa sürede Twitter'da viral olurken, "7'li masa orta yerinden çatlıyor" şeklinde yorumlar da beraberinde geldi.

Meral Akşener'in HDP'nin olduğu masada biz yokuz açıklamasına, HDP'li Hüda Kaya'dan jet hızında cevap! Ve biz..

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