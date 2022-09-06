Meral Akşener'in "HDP'nin olduğu masada biz yokuz" açıklamasına, HDP'li Hüda Kaya'dan jet hızında cevap! "Ve biz..."

Katıldığı bir televizyon programında CHP'li Gürsel Tekin’in "HDP’den bakan çıkabilir" ifadeleri siyaset gündeminde ses getirdi. Öte yandan 6'lı masanın üyesi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'li Tekin'e, “Bizim olduğumuz masada HDP olmaz” şeklinde yanıt verdi. Akşener'in dikkat çeken sözlerine HDP'li Hüda Kaya'dan cevap geldi.

"VE BİZ..."

Meral Akşener'e ait olan sözlerin bir haber başlığında yayınlandığını gören HDP'li Hüda Kaya, tweeti alıntılayarak, "Ve biz demokratik, özgür, huzurlu bir ülke istiyoruz öyle mi?" ifadelerine yer verdi. Kaya'nın paylaşımı kısa sürede Twitter'da viral olurken, "7'li masa orta yerinden çatlıyor" şeklinde yorumlar da beraberinde geldi.