Nureddin Nebati: "KOBİ’lerimizin finansman ihtiyaçları için yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal paylaşım platformu olan Twitter hesabından, KOBİ'ler için hazine destekli yeni bir kefalet paketi üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

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Nureddin Nebati: "KOBİ’lerimizin finansman ihtiyaçları için yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KOBİ’lere yönelik yeni bir kefalet paketi hazırlandığını açıkladı. Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Bakan Nebati, yeni paketin hazine destekli olduğunu ifade ederek, "KOBİ’lerimizin finansman ihtiyaçlarını en uygun şekilde desteklemek amacıyla; üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimizle uyumlu şekilde, yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz." şeklinde yazdı.

"TÜRKİYE EKONOMİ MODELİMİZLE UYUMLU ŞEKİLDE..."

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında bugüne kadar uygulamaya aldığımız destek paketleri, teminat eksikliği bulunan işletmelerimizin finansman ihtiyaçlarını karşılaması hususunda önemli bir işlev görmüştür. Gelinen aşamada, teminat eksikliği yaşayan KOBİ’lerimizin finansman ihtiyaçlarını en uygun şekilde desteklemek amacıyla; üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimizle uyumlu şekilde, yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz. Hazine Destekli Kefalet Paketi, ekonomimizin lokomotifi olan KOBİ’lerimizi odağına alan bir anlayışla kurgulanmakta olup, teknik çalışmaların tamamlanmasını müteakip hazırlanan paketin kullandırım koşulları ve diğer tüm detayları kamuoyumuzun bilgisine sunulacaktır” ifadelerini kullandı.

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