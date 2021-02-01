AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı! İzmir'de 4.8 şiddetinde bir deprem daha!

Son dakika haberleri.. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre 23:46 İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.36 km olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi, İzmir'de 23.46 sıralarında meydana gelen depremin şiddetini 4.7 olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 13.1 km derinlikte gerçekleşti.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

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