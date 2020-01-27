AFAD'dan Elazığ depremi açıklaması: 39 ölü,bin 607 yaralı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD bölgede çalışmalarını sürdürüyor. AFAD, deprem bölgesinde 45 kişinin enkazdan sağ kurtarıldığını açıkladı. Ayrıca depremde 39 kişi hayatını kaybederken (Elazığ 35, Malatya 4), hastanelere başvuran bin 607 kişiden bin 516'sı taburcu edildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ kurtarılmıştır. Depremde 39 vatandaşımız hayatını kaybetmiş (Elazığ 35, Malatya 4), deprem sonrası hastanelere başvuran 1.607 vatandaşımızdan 1.516’sı taburcu edilmiştir."

844 ARTÇI DEPREM

Deprem sonrası bölgede 21'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde, toplam 844 artçı deprem meydana geldi.

AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleriyle şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ kurtarıldı, 38 kişi hayatını kaybetti. Deprem sonrası hastanelere başvuran 1607 kişiden 1515'i taburcu edildi.

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN İNSANLARIN İSİMLERİ

- Ayşe Civelek

- Muhammet Salih Civelek

– Miraç Dişli (12) (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

– Dilek Buğdaylı (24) (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

– Fatma Yıldız (30) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi/Dilek Apartmanı)

– Doruk Abbas Yıldız (1.5 yaşında) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi/Dilek Apartmanı)

– Gazel Say (33) (Malatya/Doğanyol)

– Yusuf Ali Say (5) (Malatya/Doğanyol)

Enkazdan yaralı olarak çıkarılanların isimleri

– Meriç Dişli (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

– Pınar Dişli (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

– Gülsüm İnce (Elazığ/Mustafapaşa Mahallesi/Kalay Apartmanı)

– Hatun Yamış (Elazığ/Mustafapaşa Mahallesi)

– Maviye Buğdaylı (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

– Rabia Göğdemir (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

Depremde kalp krizinden ölenlerin isimleri

– Mehmet Çetin (42) (Adıyaman/Gerger)

– Ramazan İnce (Kahramanmaraş/Dulkadiroğlu)