Enkaz altındaki kadın ekiplerle iletişime geçti: Görevli sakinleştirdi

Depremin ardından enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalar sürüyor. İsminin Azize olduğu öğrenilen bir kişi ekipleri telefonla arayarak iletişime geçti. Arama ve kurtarma ekipleri, Azize isimli kadına yapması gerekenleri anlatarak sakin olmasını söyledi. Enkaz altında kalan diğer insanlara seslenip iletişime geçmesini istedi.

"SEN BİR ANNESİN, DAHA GÜÇLÜ OLACAKSIN"

Telefonda enkaz altındaki Azize isimli kadını sakinleştirmeye çalışan görevli, "Azize, sen bir annesin. Sen daha güçlü olacaksın. Ağlamıyorsun, sakin oluyorsun, hepsine destek oluyorsun" ""Sakin ol Azize, hepimiz yukarıdayız. Aşağıdaki herkesin umudu sensin. Kimse uyumasın, sesleri kesilirse bize haber ver. Hiç kimsenin uyumasına izin vermeyin" ifadelerini kullandı.

GÖREVLİ KÜRTÇE KONUŞARAK SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Enkaz altındaki kadının "Yanımızda komşunun annesi de var" sözleri üzerine kurtarma görevlisi Kürtçe konuşarak enkaz altındaki diğer kadını da sakinleştirmeye çalıştı.

Elazığ depreminde can kaybı artıyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 22 oldu

Elazığ depreminin ardından acı haberler!

6.8 şiddetinde deprem!

Bakan Soylu, Kurum ve Koca'dan, Elazığ'da" deprem" açıklaması

Deprem Kahini Dyson Lin, Elazığ depremini bilmişti şimdi İstanbul hakkında konuştu!

Elazığ depreminin haritası ortaya çıktı

Prof. Dr. Naci Görür, tam 3 ay önceden uyarmıştı!

Prof.Dr. Şükrü Ersoy, depremde yapılacakları anlattı

Elazığ depremi için seferber oldular: Yardıma hazırız