Ahmet Demirli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Demirli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmet Demirli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ahmet Demirli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ahmet Demirli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Demirli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmet Demirli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmet Demirli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmet Demirli 7 Ağu 2000 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ahmet Hakan Demirli şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmet Demirli Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmet Demirli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Artvin Hopaspor futbol takımında oynamaktadır. Artvin Hopaspor takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmet Demirli'nin Artvin Hopaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmet Demirli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ahmetdemirli7/

Ahmet Demirliboyu ve yaşı kaç

Ahmet Demirli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmet Demirli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Ahmet Demirli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmet Demirli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Kasımpaşa U19

4 Ağu 2020 yılında Kasımpaşa

16 Eylül 2020 yılında Z. Kömürspor

30 Haziran 2021 yılında Kasımpaşa

3 Eylül 2021 yılında Bld Derince

15 Aralık 2021 yılında Kasımpaşa

14 Ocak 2022 yılında Osmaniyespor FK

30 Haziran 2022 yılında Kasımpaşa

5 Eylül 2022 yılında Artvin Hopaspor

30 Haziran 2023 yılında Kasımpaşa

Ahmet Demirli kimdir

Ahmet Demirli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmet Demirli şuan Artvin Hopaspor takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Ahmet Demirli nereli

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