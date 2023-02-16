Mustafa Efe Kansiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Efe Kansiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafa Efe Kansiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustafa Efe Kansiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustafa Efe Kansiz 16 Ekim 2005 tarihinde Manisa şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mustafa Efe Kansız şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustafa Efe Kansiz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mustafa Efe Kansiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Somaspor futbol takımında oynamaktadır. Somaspor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mustafa Efe Kansiz'nin Somaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mustafa Efe Kansiz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/efekansiz_/

Mustafa Efe Kansiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustafa Efe Kansiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Mustafa Efe Kansiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustafa Efe Kansiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2022 yılında Somaspor

Mustafa Efe Kansiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustafa Efe Kansiz şuan Somaspor takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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