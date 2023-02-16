Enes Tayfun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enes Tayfun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enes Tayfun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enes Tayfun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enes Tayfun 17 Kasım 2002 tarihinde Manisa şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enes Tayfun Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enes Tayfun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Somaspor futbol takımında oynamaktadır. Somaspor takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Enes Tayfun'nin Somaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Enes Tayfun Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/enestyfn6/

Enes Tayfun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enes Tayfun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enes Tayfun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enes Tayfun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Aralık 2021 yılında Akhisarspor

26 Ocak 2023 yılında Samsunspor

27 Ocak 2023 yılında Somaspor

30 Haziran 2023 yılında Samsunspor

Enes Tayfun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enes Tayfun şuan Somaspor takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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