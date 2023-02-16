Mehmet Kutlu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Kutlu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmet Kutlu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmet Kutlu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmet Kutlu 21 Ekim 2005 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmet Kutlu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Mehmet Kutlu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Somaspor futbol takımında oynamaktadır. Somaspor takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mehmet Kutlu'nin Somaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mehmet Kutlu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmet Kutlu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Mehmet Kutlu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehmet Kutlu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ocak 2023 yılında Somaspor

Mehmet Kutlu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmet Kutlu şuan Somaspor takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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