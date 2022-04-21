Ahmet Hakan'dan "Cumhurbaşkanını seviyorum ama AK Partili değilim" diyen Tanju Çolak'a olay sözler: Hayatımda duyduğum en tutarsız söylemdir

Haber Global'de Buket Aydın'la Yüz Yüze programına katılan eski futbolcu Tanju Çolak, Buket Aydın'ın sorularını yanıtladı. Siyaset hakkında değerlendirmelerde bulunan Tanju Çolak," Siyasi olarak aynı düşüncede değilim. Sağ taraftarıyım da… Bizi seven, bizi kabul eden artık gerçek değerimizi kabullenen bir diğer tarafta olmak istiyorum. Üzülüyorum, değer kıymet bilinmediği için. Öyle büyük paralar bozdurdum ki. Sadece sevgi saygı bekledim. Avrupa Gol Kralı’yım biraz değer ya. Alpay Özalan'ı aradım 7 – 8 kere dönmedi. Cumhurbaşkanını seviyorum ama artık AK Parti ile aynı düşüncede değilim" ifadelerini kullandı.

TUTARSIZLIK ÖRNEĞİ OLARAK YORUMLADI

Söz konusu ifadeleri çokça gündem olan Tanju Çolak'ın sözlerini Hürriyet'teki köşe yazısında değerlendiren Ahmet Hakan çarpıcı ifadeler kullandı. Tanju Çolak'ın sözlerini tutarsızlık örneği olarak değerlendiren Hakan," Erdoğan’ı bırakmak, AK Parti’yi terk etmek falan... Herkesin kendi bileceği iştir. Yaklaşımdaki bu tilkiliktir benim tahammül edemediğim" dedi.

Ahmet Hakan yazısında şu ifadeleri kullandı:

Son zamanlarda ender de olsa şöyle bir söz duymaya başladık:

“AK Partili değilim ama Erdoğancıyım.”

En son Tanju Çolak, böyle bir şey söyledi.

Tam olarak dediği şu Tanju Çolak’ın:

“Cumhurbaşkanı’nı seviyorum ama artık AK Parti ile aynı düşüncede değilim.”

Hayatımda duyduğum en saçma, en tutarsız, en garip, en tuhaf, en mantıksız söylemdir bu.

AK Parti’nin Genel Başkanı olan Erdoğan’ı destekleyip sevmek ama AK Parti’yle yolları ayırmak... Sanki Erdoğan ile AK Parti ayrı düşünülürmüş gibi bir yaklaşım...

Aslında dikkate almaya değecek bir tutarsızlık örneği değil bu.

Dikkate alıp yazmamın nedeni, bu mantıksızlığın içerdiği kurnazlık.

Şöyle bir kurnazlık:

Aslında tamamen kopmak istiyor. Ama aklının bir köşesinde “Ya Erdoğan yeniden kazanırsa?” diye bir şey var. Orayı da sağlama almak istiyor. İşte tam da bu yüzden AK Parti’ye tekmeyi savururken Erdoğan’ı kollamaya çalışıyor.

Erdoğan’ı bırakmak, AK Parti’yi terk etmek falan...

Herkesin kendi bileceği iştir.

Yaklaşımdaki bu tilkiliktir benim tahammül edemediğim.

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