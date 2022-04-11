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Ahmet Hakan'dan muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için olay yorum: Haşim Kılıç’ı gösterip Gül’e razı etmeyi mi planlıyorlar?

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının eski AYM Başkanı Haşim Kılıç olacağı iddiaları için yorum yapan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan," Haşim Kılıç’ı gösterip Gül’e razı etmeyi mi planlıyorlar?" dedi.

Ahmet Hakan'dan muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için olay yorum: Haşim Kılıç’ı gösterip Gül’e razı etmeyi mi planlıyorlar?

Cumhur İttifakı'nın 2023 yılında yapılacak olan seçimlerdeki adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacağı bilinirken muhalefet cephesi ise henüz adayını belirleyemedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak için yanıp tutuşurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a kapılarını kapatırken flaş bir isim ortaya atıldı.

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için sözler: Haşim Kılıç’ı gösterip Gül’e razı etmeyi mi planlıyorlar?

HAŞİM KILIÇ İDDİASI

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olacağı ortaya atıldı. Bu durumu köşe yazısında değerlendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, şu ifadeleri kullandı:

"MİLLET İttifakı’nın adayının Haşim Kılıç olacağı iddiası dolaşıyor ortalıkta.

Haşim Kılıç’ın böyle bir seçimi kazanma şansı sıfırın altındadır.

Abdullah Gül’ün kazanma şansı, hiç değilse sıfırın biraz üstündeydi

Düşünün artık.

Yoksa Haşim Kılıç’ı gösterip Gül’e razı etmeyi mi planlıyorlar?

Neyse... Neyse...

Bu tür dedikoduların önüne geçilmesi açısından bile adaylarını bir an önce belirlemeleri şart."

Köşe yazısının tamamını okumak için tıklayınız. 

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için sözler: Haşim Kılıç’ı gösterip Gül’e razı etmeyi mi planlıyorlar?Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için sözler: Haşim Kılıç’ı gösterip Gül’e razı etmeyi mi planlıyorlar?

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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