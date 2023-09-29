Aile tartışması faciayla bitti! Eşi ile tartışıp sinir krizi geçiren adam kendini bıçakladı

Burdur'da eşiyle aileli sebeplerden dolayı tartışması sonucu sinir krizi geçiren E.A. (22) mutfaktan aldığı meyve bıçağı ile kendini bıçaklayarak yaraladı.

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Burdur'da eşiyle tartışması sonucu sinir krizi geçiren adam kendini bıçaklayarak yaraladı.

Olay Burdur merkez Fevzi Çakmak Mahallesi 23003 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evde ailevi sebeplerden dolayı eşiyle tartışan E.A. (22) sinir krizi geçirerek eline aldığı meyve bıçağıyla karın bölgesinden kendisini bıçakla yaraladı.

EŞİ İLE TARTIŞTI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ KENDİNİ BIÇAKLADI

Eşinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilen E.A. tedavi altına alındı. E.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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KAYNAK: İHA

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