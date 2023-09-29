Berber çıraklarını soyundurmuş yerde sürüklemişti, cezası belli oldu

Iğdır'da çıraklarını soyundurup yerde süründüren berbere 4 ay ev hapsi cezası verildi.

Konu ile ilgili Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında 'Berber çıraklarını şınav çektirip, süründürdü' başlıklı haber ve paylaşımlar yer almıştır. İlimizde faaliyet gösteren bir kuaförde çekildiği anlaşılan görüntülerle ilgili olarak E.D. isimli şüpheli şahıs, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştır. Görüntülerde yer alan mağdurlar S.U. (15), A.T. (13) ve E.P. (18), Çocuk Şube Müdürlüğü’ne intikal ettirilmiş olup olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

SAVCILIĞA SEVK EDİLEN BERBERİN CEZASI BELLİ OLDU

Bir geceyi polis merkezinde geçiren berber Erdi Döner, emniyetteki ifadesinin ardından akşam saatlerinde adliyeye çıkarıldı. Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Döner ifadesinde, "İşyerini kapatıp temizlik yaparken arkadaşlarla, şaka eğlence tarzlı video çektik. İş yerinde bir müşteri de cep telefonu ile çektiği video görüntüleri arkadaşına atmış ve görüntüler sosyal medyaya düşmüş. Bu şekilde olduğu için çok üzgünüm" diye konuştu. Mahkeme Döner'e 4 ay ev hapsi cezası verdi.

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