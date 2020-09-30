Ajda Pekkan ile Hakan Altun aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü!

Beyaz TV ekranlarında Arto Dalga ile Söylemezsem Olmaz programını sunan Seren Serengil bugün canlı yayında açıkladığı Ajda Pekkan ile Hakan Altun aşkı magazin gündeminde şok etkisi yarattı. O anlar ise kameralara anbean böyle yansıdı.