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  3. Ajda Pekkan ile Hakan Altun aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü!

Ajda Pekkan ile Hakan Altun aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü!

Beyaz TV ekranlarında Arto Dalga ile Söylemezsem Olmaz programını sunan Seren Serengil bugün canlı yayında açıkladığı Ajda Pekkan ile Hakan Altun aşkı magazin gündeminde şok etkisi yarattı. O anlar ise kameralara anbean böyle yansıdı.

74 yaşındaki Ajda Pekkan ve 48 yaşındaki Hakan Altun'un aşk haberini sunduğu Söylemezsem Olmaz programında duyuran Seren Serengil ekranları başındaki seyirciyi hayretler içerisinde bıraktı. Çiftin flört aşamasında olduğunu söyleyen Serengil, "Mutlu olduklarını duydum" dedi.

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30 Eylül 2020 Çarşamba 10:25
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