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  3. Nusret'e twerk şovda skandal olay! Kadının sevgilisi mekanı bastı

Nusret'e twerk şovda skandal olay! Kadının sevgilisi mekanı bastı

Dünyaca ünlü şef Nusret, restoranlarının birinde kendisine twerk yapan bir kadının dansını izlediği sırada genç kadının sevgilisi bir anda restorana geldi. Kadının korku dolu anları cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedilirken etraftaki müşterilerde neye uğradığını şaşırdı.

Ünlü şef Nusret Gökçe kendi restoranında skandal bir olaya sahne oldu. Bir kadının kendine twerk yaptığı sırada sevgilisinin restoranı basması sonucu herkes korku dolu anlar yaşadı. Sevgilini gören kadın kaçarken ki hali ve sevgilisinin küfürler savurarak içeriye girme anı ise cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.

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28 Eylül 2020 Pazartesi 14:16
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