AK Parti İstanbul'da hangi ilçede kaç aday adayı müracaatta bulundu? İki ilçede hiç müracaat olmadı

31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için hazırlıklar bütün partilerde devam ediyor. Yerel seçimde ittifakların konuşulduğu mevcut süreçte adaylarda belirlenme aşamalarından geçiyor.

Bu kapsam 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti'de de hummalı çalışma yapılıyor. Partinin yerel seçime hazırlık takvimi çerçevesinde 9 Kasım'da başlattığı belediye başkanlığı için aday adaylığı başvuru süreci 22 Kasım tarihinde sona erdi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında oluşturulacak Aday Tespit Komisyonu sonrası AK Parti'nin adayları peyderpey belli olacak.

Bazı bölgelerde ise Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olarak MHP’li isimler desteklenecek.

İSTANBUL'DA EN ÇOK BAŞVURU YAPILAN İLÇELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel bir yeri olan İstanbul'da seçime sayılı günler kala hem büyükşehir belediye başkan adaylığı için hem de ilçe belediye başkanlığı adaylığı için çok sayıda başvuru yapıldı.

Edinilen bilgilere göre İBB için Mehmet Hişyar Korkusuz, Metin Külünk ve Mustafa Kocaizmirli olmak üzere 3 aday başvuru yaptı.

İstanbul'un 37 ilçesi için toplamda 248 aday adayının başvuru yaptığı seçim sürecinde en çok aday adayı Bayrampaşa ilçesinde oldu. AK Parti'den Bayrampaşa Belediye Başkanlığı için 20 aday adayı başvuru yaptı.

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Bayrampaşa’dan sonra en çok adaylık başvurusu yapılan ilçeler Esenyurt, Sultanbeyli ve Büyükçekmece olarak sıralandı.

En az aday adaylığı başvuruları ise Kağıthane, Ümraniye ve Adalar ilçelerinde 1’er kişi olarak listelendi.

İstanbul ilçeleri için AK Parti aday adaylığı başvuru sayıları şöyle gerçekleşti:

Bayrampaşa: 20

Esenyurt: 19

Sultanbeyli: 18

Büyükçekmece: 13

Ataşehir: 12

Sancaktepe, Küçükçekmece: 11

Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Kartal: 10

Maltepe: 9

Tuzla: 8

Çekmeköy, Eyüpsultan, Pendik: 7

Güngören, Bahçelievler, Başakşehir, Kadıköy: 6

Sarıyer, Bakırköy, Avcılar: 5

Çatalca, Beyoğlu, Beylikdüzü, Sultangazi: 4

Üsküdar, Beykoz: 3

Bağcılar, Esenler, Zeytinburnu, Silivri, Şişli, Şile: 2

Ümraniye, Kağıthane, Adalar: 1

2 İLÇEDE ADAY ADAYI ÇIKMADI

AK Parti'de yerel seçimler için birçok ilçede onlarca aday adayı başvuru yaparken 2 ilçede aday adaylığı için başvuru gerçekleştirilmedi. İstanbul'un Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde AK Parti'den başvuru yapan aday adayı olmadı.

AK Parti’nin kalesi: AK Parti'de aday adaylığı başvurusu yapılmayan ilçelerden biri olan Fatih, megakentte AK Parti'nin kalelerinden biri olarak anılıyor. Ergün Turan'ın aday olduğu 2019 yerel seçimlerinde AK Parti, ilçede büyük bir farkla seçimleri kazanmıştı.

2019'da AK Parti yüzde 53,3 oranında oy alarak birinci gelirken, CHP yüzde 36,08 İYİ Parti ise sadece yüzde 4,40 oranında oy oranına ulaşabilmişti. Fatih'in İlçe Belediye meclisinde de benzer bir tablo ortaya çıkmıştı. Belediye meclis seçimlerinde AK Parti yüzde 52,56, CHP yüzde 35,02, İYİ Parti ise yüzde 4,36 oranında oy almıştı.

20 yıldır CHP yönetiminde: AK Parti'de aday çıkmayan Beşiktaş ise Fatih'in tam aksine CHP'nin İstanbul'daki kalelerinden biri olarak anılıyor. 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı Rıza Akpolat yüzde 73,06 oranında oy almıştı. 2019 seçimlerinde AK Parti, Beşiktaş'ta ittifak kapsamında MHP'nin adayı lehine aday çıkarmama kararı almıştı.

Beşiktaş’ta 2004 yılından bu yana gerçekleştirilen 3 yerel seçimde de CHP’nin adayı galip gelmişti. Sürekli yolsuzluklarla anılan Beşiktaş Belediyesi’nin önceki dönemdeki CHP’li başkanı Murat Hazinedar yolsuzluk, rüşvet ve FETÖ/PDY soruşturmaları sebebiyle görevden alınmıştı. Yeni dönemde göreve gelen Rıza Akpolat döneminde de Beşiktaş Belediyesi sürekli şaibeli ihalelerle anılmıştı

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