AK Parti İzmir İl Kongresi'ne yüzüğünü öpen adam damga vurdu!

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde vatandaşları selamladığı sırada salonda bulunan bir vatandaşın yüzüğünü öperek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini göstermesi kameralara anbean böyle yansıdı.